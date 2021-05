Brasil chega a 406 mil mortes e 14,7 milhões de casos da Covid-19

Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 2.656 mortes e 66.964 casos da doença, de acordo com o Conass

EFE/ Antonio Lacerda Casos de Covid-19 continuam muito altos no Brasil



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.656 mortes pela Covid-19 e 66.964 casos da doença, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). Ao todo, o país já perdeu 406.437 vidas e 14.725.975 casos foram registrados desde o início da pandemia, em março de 2020. A taxa de letalidade no país está em 2,8% e a taxa de mortalidade 193,4 por 100 mil habitantes. No ranking de estados, São Paulo continua na liderança de mortes (96.941) e infecções (2.918.044). Entre o total de casos, 2.570.300 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 298.287 foram internados e receberam alta hospitalar. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, até este sábado foram distribuídas 57.966.218 doses de vacinas em todo o Brasil, enquanto 41.656.118 doses foram aplicadas.