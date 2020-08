Brasil contabiliza 101.049 mortes e 3.035.422 casos de covid-19

Em mensagem nas redes sociais, presidente diz que lamenta mortes “seja qual for a causa”

EFE/Antonio Lacerda Brasil é o segundo país em casos e mortes em todo o mundo



O número de mortes causada pelo novo coronavírus chegou aos 101.049 no Brasil. Em novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo, foram confirmados mais 572 óbitos em relação a sábado. Sobre os casos, o país contabiliza 3.035.422, 23.010 em 24 horas. 815.913 casos estão em acompanhamento.

São Paulo é o estado mais afetado pela doença, com 25.114 mortes e 627.126 casos. Em seguida está a Bahia, que contabiliza 3.953 óbitos e 193.029, Ceará, 7.954 mortes e 188.542 casos. Em todo o mundo, já são quase 20 milhões de pessoas contaminadas pela covid-19, e 728 mil vítimas.

Neste domingo, um dia após o país bater as 100 mil vítimas, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para postar uma mensagem em que “lamenta as mortes, seja qual for a causa”. Ele voltou a criticar medidas de combate à doença, como o lockdown. O presidente afirmou que “não faltaram recursos, equipamentos e medicamentos para estados e municípios. Não se tem notícias, ou seriam raras, de filas em hospitais por falta de leitos de UTIs ou respiradores”.