Brasil contabiliza mais 24 mil casos e 461 mortes por Covid-19

EFE/Raphael Alves Mais 461 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil



O Ministério da Saúde confirmou, neste sábado, 17, mais 461 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Desta forma, o Brasil alcança a marca de 153.675 óbitos causados pela Covid-19 desde que o primeiro registro da doença foi comprovado no país, no final de fevereiro desde ano. Repassados pelas secretarias de saúde dos estados, o boletim leva em consideração as informações registradas em um período de 24 horas.

Segundo a pasta, mais 24.062 diagnósticos positivos foram contabilizados no último período, elevando para 5.224.362 o total de casos confirmados da doença em todo o país. A população brasileira supera os 210,1 milhões de habitantes – o que significa dizer que a presença do vírus foi atestado em menos de 3% da população. Entre os casos já confirmados, 4.635.315 pacientes se recuperaram da doença, o que equivale a 88,7% do total de pessoas cujos testes confirmaram a infecção pelo novo coronavírus. Outros 435.372 pacientes seguem em tratamento.

Coronavírus nos estados

Em termos absolutos, as unidades da federação com mais mortes são São Paulo (37.992, para 1.062.634 casos); Rio de Janeiro (19.715, para 289.569 casos), Ceará (9.207 para 264.245 casos), Pernambuco (8.480 para 155.923 casos) e Minas Gerais (8.405, para 333.998 casos). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (679), Roraima (681), Amapá (731), Tocantins (1.042) e Rondônia (1.421).

*Com Agência Brasil