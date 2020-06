Brasil bate novo recorde e registra 1.349 mortes por covid-19 em 24 horas

EFE/ Joédson Alves Brasil bate novo recorde de mortes registradas por covid-19 em 24 horas



A quarta-feira foi de mais um triste recorde nas estatísticas da covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou o maior número de vítimas da doença causada pelo coronavírus até então – 1.349. Ao todo, já são 32.548 mortos.

O número de casos confirmados também cresceu exponencialmente. De ontem, 02, até hoje 03, foram registrados 28.633 novos diagnósticos, totalizando 584.016 mil pessoas infectadas.

Em São Paulo, são 123.483 mil casos, e 8.276 vítimas. O estado é o epicentro da covid-19 no Brasil, e deu início à flexibilização das medidas de isolamento na última segunda-feira.

O Rio de Janeiro segue em segundo lugar no ranking do país, com 59.240 diagnósticos positivos e 6.010 óbitos. O Ceará é o terceiro. Até o momento, o estado registra 56.056 casos confirmados e 3.605 mortes.