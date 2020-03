Brasil monitora 488 casos suspeitos de coronavírus; 240 foram descartados

EFE/EPA/ATEF SAFADI Casos suspeitos de coronavírus no Brasil chegaram a 488



O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (3) que monitora 488 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. A pasta também confirmou que 240 casos já foram descartados e dois foram confirmados, ambos em São Paulo.

Os dois casos confirmados são de pessoas que estiveram na Itália e voltaram ao Brasil. Por isso, o Ministério segue afirmando que não há a circulação do vírus no país.

Apesar disso, o número de casos suspeitos segue crescendo. No sábado (29), eram 207 casos monitorados, enquanto no domingo (1º) eram 255. Os casos suspeitos são aqueles de pacientes que apresentam algum sintoma gripal e febre e estiveram em algum dos 16 países em que há transmissão do coronavírus nos últimos 14 dias.

O estado com o maior número de casos suspeitos é São Paulo, com 130 casos, seguido por Rio Grande do Sul (82), Rio de Janeiro (62) e Minas Gerais (58). Apenas Acre, Amapá, Roraima e Tocantins não apresentaram casos suspeitos.