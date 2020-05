Brasil tem 24.512 mortes por Covid-19; casos confirmados superam 391 mil

Nas últimas 24 horas, foram 1.039 novas mortes e 16.324 casos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 158 mil pessoas se recuperaram da doença

EFE/ Fernando Bizerra Coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira (26) os números mais recentes do novo coronavírus no Brasil. De acordo com a pasta, o país tem 24.512 mortes por Covid-19 e os casos confirmados estão em 391.222.

Nas últimas 24 horas, foram 1.039 novas mortes e 16.324 casos. São mais de 158 mil pessoas recuperadas da doença em todo Brasil. A taxa de letalidade da doença está em 6,3%.

O estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia com 86.017 casos e 6.423 mortes. No Rio, os casos confirmados superam 40 mil e as mortes por Covid-19 estão em 4.361. Os estados do Ceará, Amazonas e Pernambuco também estão entre os mais afetados.

Do total de casos confirmados no Brasil, 208.117 estão em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde. Dos óbitos, 284 aconteceram nos últimos três dias e 3.882 estão em investigação.

O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de casos confirmados da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 1.679.419 casos, de acordo com a universidade Johns Hopkins. Entre os países com mais mortes, o Brasil ocupa a 6ª posição.

Acompanhe o avanço da Covid-19 em todos os estados brasileiros: