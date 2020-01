ITACI BATISTA/Estadão Conteúdo Resultado da criação de emprego é o melhor desde 2013



O Brasil criou 644.079 empregos com carteira assinada em 2019, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na manhã dessa sexta-feira, 24, pelo Ministério da Economia (MEC).

O número representa a maior abertura de vagas formais no País desde 2013. O saldo de 2019 é o resultado entre as 16.197.094 admissões e 15.553.015 demissões. Em 2018, o saldo havia sido positivo, com 529.554 postos de trabalho criados.

Em dezembro, o país registrou o fechamento de 307.311 vagas com carteira assinada, índice que interrompeu uma série de oito meses consecutivos com saldo positivo no Cadastro. O resultado é considerado normal para o período, em que habitualmente há demissão de trabalhadores contratados temporiamente.

Mesmo assim, foi o melhor resultado para o ês desde 2005, quando foram fechados 286.719 postos de trabalho, e veio melhor que a mediana das estimativas do mercado financeiro, negativa em 327.988 postos de trabalho.

* Com informações do Estadão Conteúdo.