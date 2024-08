Brasil enfrenta onda de calor com temperaturas acima 40°C e baixa umidade

Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão atingidos; chuvas isoladas são esperadas no Norte e Nordeste do país

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Temperaturas no Brasil podem atingir até 40°C durante



O Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) emitiu alertas para onda de calor e baixa umidade em diversas regiões do Brasil, incluindo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. As temperaturas podem atingir até 40°C durante as tardes, enquanto chuvas isoladas são esperadas no Norte e Nordeste do país. De acordo com informações do MetSul Meteorologia, o Brasil se prepara para uma “frente quente” que poderá elevar os termômetros a até 43°C em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na próxima semana. O Inmet também destacou a preocupação com a umidade relativa do ar, que deve ficar entre 20% e 30%, afetando estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, entre outros. Essa situação pode resultar em temperaturas 5°C acima da média por até três dias, representando um leve risco à saúde.

Na cidade do Rio de Janeiro, as temperaturas devem variar entre 34°C e 15°C. Em Florianópolis e Curitiba, as máximas esperadas são de 26°C e 29°C, com mínimas de 18°C e 13°C, respectivamente. Campo Grande pode registrar uma máxima de 36°C e mínima de 25°C, enquanto Cuiabá poderá alcançar até 40°C. No Norte e Nordeste, a previsão indica chuvas isoladas em algumas localidades, com máximas em torno de 25°C no Norte e 27°C no Nordeste. Nas capitais do Sudeste, as mínimas devem ser de 15°C, com máximas de 30°C em São Paulo e 32°C em Belo Horizonte. Vitória terá uma máxima de 28°C e mínima de 18°C, conforme as previsões meteorológicas.

