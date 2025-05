Brasil erradica surto de gripe aviária em granja do Rio Grande do Sul

Medidas para eliminar o foco da doença foram finalizadas no dia 21 de maio, e a investigação epidemiológica subsequente não revelou novos casos na região

O Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) a erradicação de um surto de gripe aviária em uma granja localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul. As medidas para eliminar o foco da doença foram finalizadas no dia 21 de maio, e a investigação epidemiológica subsequente não revelou novos casos na região. De acordo com informações do Ministério da Agricultura, o sequenciamento do vírus H5N1 mostrou que ele possui semelhanças com cepas encontradas em aves silvestres. No entanto, não foram detectadas mutações significativas que conferissem resistência a antivirais. Com isso, a classificação do surto foi alterada de “ocorre no país” para “ocorre na zona”.

Desde o início das investigações, que começaram em 12 de maio, um total de 17.025 aves foram sacrificadas ou morreram. O ministério implementou diversas medidas de controle, como desinfecção das instalações e monitoramento rigoroso na área afetada. Este evento marca o primeiro registro de gripe aviária em um sistema comercial no Brasil, especificamente em uma granja produtora de ovos férteis. Para recuperar o status de país livre da doença, o Brasil está em um período de vazio sanitário de 28 dias, desde que não sejam reportados novos casos. A situação é monitorada de perto pelas autoridades, que permanecem atentas a qualquer sinal de reemergência do vírus na avicultura nacional.

