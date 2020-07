Brasil registra 67 mil casos da Covid-19 e bate novo recorde diário

Total de infecções chega a 2,2 milhões; mortes passam de 82 mil

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo Mais de 1,5 milhão de pessoas se curaram da doença, e 612.605 estão em acompanhamento



O Brasil bateu um novo recorde de casos da Covid-19 registrados nas últimas 24 horas nesta quarta-feira, 22: foram 67.860 infecções pelo novo coronavírus, ultrapassando os 54.771 novos casos registrados no dia 19 de junho. Além disso, entre ontem e hoje, foram contabilizadas 1.284 mortes. Com isso, o País tem um total de 2.227.514 casos e 82.771 óbitos.

Mais de 1,5 milhão de pessoas se curaram da doença, e 612.605 estão em acompanhamento (27,5%). São Paulo segue na liderança de casos, com 439.446, e mortes, com 20.532. Depois, vem o Rio de Janeiro no número de óbitos (12.443), Ceará (7.317) e Paraná (5.581). Já em relação as ocorrências, o Ceará é o segundo estado com o maior número (153.108), seguido do Rio de Janeiro (148.623).

O Brasil se tornou local de teste para quatro vacinas para a Covid-19. Apesar das boas notícias sobre os resultados das candidatas, o diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, afirmou nesta quarta-feira, 22, que é preciso se manter realista quanto aos prazos. Segundo ele, a estimativa é que uma imunização não esteja pronta até o início de 2021.

Confira os números do País: