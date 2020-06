Brasil tem mais de 32 mil novos casos de Covid-19 e 1,2 mil novas mortes

EFE/EPA/TIZIANO MANZONI A taxa de mortalidade é de 18,3 (a cada 100 mil habitantes)



O Ministério da Saúde voltou a divulgar nesta terça-feira (9) o balanço oficial de casos e mortes pela Covid-19 no Brasil. Hoje, o País teve o segundo maior número de novas ocorrências: 32.091. Com isso, o total chegou a 739.503. Já em relação aos óbitos, foram 1.272 nas últimas 24 horas, atingindo um total de 38.406.

O Sudeste é o estado com os maiores números, 261.183 casos confirmados e 17.753 mortes. Em segundo vem o Nordeste, com 260.669 ocorrências e 12.134 óbitos, seguido do Norte, com 153.938 casos e 7.213 mortes.

Na semana passada, o Ministério da Saúde passou a divulgar o balanço cada vez mais tarde (por volta de 22h) e parou de informar o total de casos, anunciando ontem um novo método de anunciar sua consolidação. As mudanças foram objeto de questionamento do Ministério Público Federal, e hoje a plataforma que já era utilizada voltou a ser alimentada. Os dados anteriores, que não estavam aparecendo, também voltaram a ser mostrados.