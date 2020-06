Covid-19: Brasil tem 25 mil novos casos e 909 novas mortes

Números são menores do que os registrados nos últimos 3 dias

EFE/Sebastião Moreira/Archivo A curva segue ascendente, principalmente no estado de São Paulo, onde há o maior número de casos e mortes



O Ministério da Saúde registrou nesta sexta-feira, 12, 25.982 novos casos da Covid-19, número menor do que nos últimos três dias, quando passou de 30 mil. As contabilizações de óbitos também foram mais baixos, 909, contra cerca de 1,2 mil de terça a quinta-feira. Com isso, o Brasil tem um total de 828.810 ocorrências de infecções pelo novo coronavírus e 41.828 mortes pela doença.

A taxa de letalidade é de 5%. A curva segue ascendente, principalmente no estado de São Paulo, onde há o maior número de casos e mortes: 167.900 e 10.368, respectivamente. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 77.784 ocorrências e 7.417 óbitos; Ceará, com 75.705 casos e 4.788; e Pará, com 66.328 ocorrências e 4.132 óbitos.

O Nordeste segue no ranking de ocorrências da Covid-19, com 292.806, porém o Sudeste é o que registra o maior número de mortes: 19.217, contra 13.367.