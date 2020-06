Brasil registra 627 mortes e 20 mil casos da Covid-19 nas últimas 24h

MINETO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo tem os maiores números de casos e de mortes, 181.460 e 10.767, respectivamente



O Brasil tem no total 43.959 mortes pela Covid-19 e 888.271 casos confirmados da doença. De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (15) pelo Ministério da Saúde, foram 627 óbitos e 20.647 ocorrências nas últimas 24 horas. Normalmente, nas segundas-feiras os números tendem a ser menores, pois as Secretarias de Saúde de alguns municípios ainda não enviaram os seus reportes.

O Nordeste tem o maior número de casos, são 315.057. No entanto, o Sudeste lidera no número de mortes, 20.062 contra 14.232. Depois, vem o Norte do país, com 178.783 casos confirmados, seguido do Centro-Oeste, com 43.602, e do Sul, com 39.114.

São Paulo tem os maiores números de casos e de mortes, 181.460 e 10.767, respectivamente. Rio de Janeiro figura em segundo lugar, com 80.946 ocorrências e 7.728 óbitos, seguido do Ceará, com 79.462 casos e 4.999 mortes. A situação mais preocupante continua sendo a do Amazonas, com 56.777 casos, 2.512 óbitos e o maior índice de mortalidade do País: 60,6.