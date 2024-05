Brasil passa a ter seis restaurantes com duas estrelas Michelan; confira lista

País voltou a ser avaliado após quatro anos de hiato, contudo, ainda segue sem nenhum nome com o patamar máximo de três estrelas

Reprodução/Youtube/@MICHELIN Guide Evento Michelin Guide 2024



Após quatro anos, o Guide Michelin voltou, nesta segunda-feira (20), a avaliar os restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. A cerimônia foi realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Essa foi a sétima edição nacional do guia francês, e 15 restaurantes mereceram uma estrela (12 em São Paulo, 3 no Rio), cinco a mais que na última edição, sendo sete novos. Apenas seis ostentam duas (três cariocas e três paulistanos), são eles: D.O.M (SP), Oteque (RJ), ORO (RJ), Lasai (RJ), Tuju (SP) e Evvai (SP). Apesar de contar agora com seis restaurantes com duas estrelas, o país ainda segue sem nenhum nome com o patamar máximo de três estrelas. Na lista de restaurantes com uma estrela, estão: