Covid-19: Brasil recebe carregamento com 4,5 milhões de máscaras de proteção

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (21), em Guarulhos (SP), um carregamento com 4,5 milhões de máscaras N95, equipamento de proteção individual (EPI) mais indicado para profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19.

As 30 toneladas que chegaram integram parte das 960 toneladas de máscaras cirúrgicas compradas da China pelo governo federal. Os equipamentos de proteção serão distribuídos pelo Ministério da Saúde visando o enfrentamento da doença em todo o país. Além do porão da aeronave, a cabine foi adaptada para receber as caixas com o produto.

O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial e vai fretar mais de 40 voos para transportar a carga que corresponde a 240 milhões de máscaras. A pasta também está apoiando estados e prefeituras na logística e distribuição de equipamentos enviados pelo governo federal ou adquiridos diretamente.

*Com informações da Agência Brasil