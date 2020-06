Brasil registra redução de 17% nos roubos de carga

Agência Brasil Na região Sudeste, o estado com maior incidência de roubos de cargas é o Rio de Janeiro, com 40% dos casos, seguido por São Paulo com 39%



Roubo de carga recua 17% no Brasil, no ano passado. Os números apontam 18 mil ocorrências em 2019 contra 22 mil em 2018. A região Sudeste concentra 84% dos crimes; Sul e Nordeste 6% e o Centro Oeste e Norte menos de 2%.

O vice-presidente de Segurança da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Roberto Mira, avalia que a queda ocorre pelos investimentos em tecnologia, rastreamento e a maior atuação das polícias dos estados e a federal.

Na região Sudeste, o estado com maior incidência de roubos de cargas é o Rio de Janeiro, com 40% dos casos, seguido por São Paulo com 39%.

O levantamento aponta que os produtos mais visados são: alimentícios, cigarros, eletroeletrônicos, combustíveis, bebidas, farmacêuticos, autopeças, defensivos agrícolas, têxteis e confecções.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos