Brasil registra 1.054 mortes e mais de 30 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

Número de infecções no país tem se estabilizado, aponta OMS



O Ministério da Saúde atualizou nesta sexta-feira os números da Covid-19 no país. De acordo com a pasta, 1.054 mortes foram registradas nas últimas 24 horas, totalizando 113.358. Já os novos contaminados somam 30.355 no mesmo período, com o total de 3.532.330. A mortalidade é de 53,9 e a porcentagem de letalidade está em 3,2%. O número de pacientes recuperados do novo coronavírus é de 2.670.755, enquanto outros 748.217 seguem em acompanhamento. O Estado de São Paulo é o primeiro no ranking de óbitos no Brasil, já são 28.155 mortes e 735.960 casos confirmados. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 54,8% na Grande São Paulo e 56,8% no estado.

Durante coletiva de imprensa nessa sexta, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, declarou que o Brasil atingiu estabilidade no número de novos casos de Covid-19, com tendência de queda em algumas regiões. “A situação no Brasil de uma certa forma se estabilizou em termos de número de infecções detectadas por semana. É certo que as UTIs estão sob uma pressão menor do que já estiveram, e, quando olhamos para as incidências por regiões, a taxa de transmissão foi reduzida, e a aceleração dos casos foi estabilizada. A aceleração do contágio foi contida em várias regiões, e há uma queda clara em outras”, declarou.