Brasil registra 1.128 mortes por Covid-19 na quinta; média de casos completa duas semanas em queda

Números seguem altos, apesar de declínio lento nas médias móveis de novas infecções e casos

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Efeitos da onda da variante Ômicron seguem presentes no país



O Brasil registrou mais 1.128 mortes por Covid-19 em 24 horas nesta quinta, 18, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A média móvel de mortes nos últimos sete dias continua em queda, com 841 óbitos diários; no entanto, os números ainda seguem altos e geram preocupação. Em relação ao número de casos, a situação é parecida: foram detectadas 131.049 nas últimas 24 horas, e a média móvel ficou em 116.905, completando duas semanas seguidas de queda. No entanto, antes da chegada da variante Ômicron, a média não havia superado 100 mil, e segue acima deste patamar. No total, o Brasil teve 27.937.835 casos de Covid-19 desde o início da pandemia e 641.902 mortes. A taxa de letalidade está em 2,3%, o que significa que 2,3% dos casos detectados resultaram em morte; e a taxa de incidência está em 13.294,4 a cada 100 mil habitantes.