Covid-19: Brasil registra menor média de mortes desde 17 de janeiro

De acordo com o Conass, país registrou 250 óbitos nas últimas 24 horas

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO Brasil segue com média de mortes em decorrência da Covid-19 abaixo de 200 óbitos



Nesta quinta-feira, 7, o Brasil registrou 250 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A média móvel de óbitos, que abrange os sete últimos dias, ficou em 174, o menor número desde 17 de janeiro (154). Segundo o consórcio, 660.973 brasileiros perderam as suas vidas desde o início da pandemia pelo coronavírus. A média móvel de casos, de 20.837, também apresenta tendência de queda. Este é o menor número desde 9 de janeiro (32.954). Há três meses, o Brasil lidava com alta dos números da pandemia e ainda convivia com uma epidemia de gripe. De acordo com o Conass, o país acumula 30.093.751 testes positivos desde que o coronavírus chegou em território brasileiro.