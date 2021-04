Brasil registra 3.560 mortes por Covid-19 em 24 horas e total ultrapassa 365 mil

Média móvel de mortes causadas pela doença nos últimos sete dias voltou a cair, indo para 2.917, assim como a média de casos diários, que atingiu a marca de 66.689

País vive o momento mais letal da pandemia



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 3.560 novas mortes causadas pela Covid-19, o que aumentou o número de vítimas fatais da doença para 365.444. No mesmo período, o país contabilizou 73.174 novos casos de Covid-19, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 13.746.681. A média móvel de mortes causadas pela doença nos últimos sete dias voltou a cair, indo para 2.917, assim como a média de casos diários de Covid-19, que atingiu a marca de 66.689. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta quinta-feira, 15. Entretanto, o balanço não conta com informações do Ceará, que manteve os dados enviados na quarta-feira, 14.

Todos os indicadores da Covid-19 mostraram aumento em relação ao boletim de quarta. A taxa de letalidade voltou a subir e chegou a 2,7%. A taxa de mortalidade também mostrou um crescimento e chegou a 173,9 a cada 100 mil habitantes. Por fim, a taxa de incidência aumentou para 6.541,5 a cada 100 mil habitantes. Em termos absolutos, São Paulo, com 2,7 milhões de casos e 86.535 mortes, é o Estado mais atingido pela pandemia de Covid-19. Já em números proporcionais, o Amazonas detém a maior taxa de mortalidade (297,7 a cada 100 mil habitantes) e Roraima tem a maior incidência (15.336,4 a cada 100 mil habitantes).