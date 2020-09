Brasil registra 363 mortes por Covid-19; menor número em 15 dias

País conta desde o início da pandemia 136.895 óbitos e 4.544.629 casos da doença

Paulo Carneiro/Estadão Conteúdo A Covid-19 já matou mais de 136 mil brasileiros



O Ministério da Saúde publicou no fim da tarde deste domingo (20) os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com a pasta foram 363 óbitos e 16.389 casos nas últimas 24 horas. O número diário de mortes é o menor desde o dia 07 de setembro, quando o país somou 310. Ao total, o Brasil conta 136.895 óbitos e 4.544.629 casos confirmados desde o início da pandemia. Do número total, 3.851.227 pessoas já se recuperaram, enquanto outras 556.507 seguem em acompanhamento médico.

O estado de São Paulo segue na liderança de contaminações com 935.300 casos e 33.952 mortes. Neste domingo, por meio de seu Facebook, o governador João Doria anunciou que o estado deve receber, já em outubro, 5 milhões de doses da vacina CoronaVac — que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Segundo Doria, a previsão é de que haja 46 milhões de doses até dezembro. Conforme explica na postagem, a ampliação de vacinas será possível em virtude da transferência de tecnologia da farmacêutica para o Instituto, que passará a produzir o imunizante.