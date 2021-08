Brasil registra 42.159 casos de Covid-19 e 1.056 óbitos pela doença em 24 horas

Neste sábado, 7, país também alcançou a marca de 150 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas na população

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo No total, já são 20.108.746 casos acumulados desde o início da pandemia e 561.762 mortes



O Brasil registrou 42.159 casos de Covid-19 e mais 1.056 óbitos pela doença nas últimas 24 horas, de acordo com as atualizações do Ministério da Saúde. No total, já são 20.108.746 casos acumulados desde o início da pandemia e 561.762 mortes. Deste número, 18.868.602 se recuperaram e 678.382 estão em acompanhamento. Neste sábado, 7, o país também alcançou a marca de 150 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas na população. A primeira dose da vacina já foi entregue para 106 milhões de brasileiros, o que representa 66,3% da população acima de 18 anos. A segunda dose ou a vacina de dose única imunizou mais de 44,8 milhões de pessoas, somando 28% do público-alvo.