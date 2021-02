Brasil registra 51 mil casos e 1.308 novas mortes por Covid-19

Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim atualizado às 18h desta sexta-feira, 19

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO País se aproxima da Índia e pode se tornar o segundo país com mais casos da doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 51.050 novos casos e 1.308 novas mortes por Covid-19. Com isso, o país aumentou o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 10.081.676, sendo essa a terceira maior quantidade de casos por país no mundo, superada pelos Estados Unidos, com 27,9 milhões de casos, e Índia, com 10,9 milhões de infectados. Já em relação ao número de mortos, o Brasil tem 244.765 vítimas fatais, sendo o segundo país no ranking, superado apenas pelos EUA, que somam 495 mil mortes causadas pela doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim atualizado às 18h desta sexta-feira, 19. Mais uma vez, os indicadores do avanço da Covid-19 no Brasil seguiram as tendências apresentadas nas últimas semanas. A taxa de letalidade segue estável em 2,4%. Já a taxa de mortalidade da doença segue mostrando aumentos, chegando à marca de 116,5 a cada 100 mil habitantes. Por fim, a taxa de incidência da Covid-19 segue aumentando, atingindo o patamar de 4.797, 4 a cada 100 mil habitantes.