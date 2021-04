Brasil registra 70 mil novos casos de Covid-19 e total se aproxima dos 13 milhões

No mesmo período, foram registradas 2.922 mortes causadas pela doença, o que aumenta o total de vítimas fatais para 328.206

Mister Shadow/Estadão Conteúdo - 08/03/2021 Número de casos segue aumentando em meio ao ápice da pandemia no país



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 70.238 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes se aproxime da marca de 13 milhões. No momento, o número de casos no Brasil é de 12.910.082. No mesmo período, foram registradas 2.922 mortes causadas pela doença, o que aumenta o total de vítimas fatais para 328.206. Depois de bater o recorde desde o início da pandemia, a média móvel de óbitos caiu para 3.013 – na quinta-feira, 1º, o número era de 3.117. A média móvel de casos diários da doença também mostrou queda, indo para 72.238. Com isso, o país segue sendo o segundo mais atingido pela pandemia de Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 30,6 milhões de infectados e 553 mil mortos. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim feita às 18h desta sexta-feira, 2.