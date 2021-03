Brasil registra 778 novas mortes por Covid-19; total é de 255 mil

Brasil vive momento de alta no número de casos e de aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI

EFE/ Antonio Lacerda Os números comprovam a tendência de que o país vive um momento de avanço da doença no país



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 778 novas mortes por Covid-19, fazendo com que o total de vítimas fatais desde o início da pandemia seja de 255. 720. Com isso, o Brasil é o segundo país com mais óbitos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de meio milhão de mortos. No mesmo período, foram contabilizados 35.742 casos de Covid-19, o que aumentou o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) para 10.587.001, sendo a terceira maior marca do mundo, atrás apenas dos EUA e da Índia. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim atualizado às 18h desta segunda-feira, 1º. Os indicadores da doença mantiveram as tendências das semanas anteriores. A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil segue estável em 2,4%, enquanto a taxa de mortalidade aumentou para 121,7 a cada 100 mil habitantes. Outro índice que também mostrou crescimento é a taxa de incidência da doença, que foi para 5.037,9 a cada 100 mil habitantes. Os números comprovam a tendência de que o país vive um momento de avanço da doença no país. O cenário de quase colapso do sistema de saúde fez com que os secretários de saúde, através de uma carta, manifestassem seu desejo pela adoção de medidas restritivas contra a Covid-19 a nível nacional.