Brasil registra 790 novas mortes por Covid-19 e total se aproxima de 450 mil

No mesmo período, foram contabilizados 37 mil novos casos, elevando o total de infectados para 16.120.756

EFE / Raphael Alves Em meio à colapso, Manaus enterrou corpos nas mesmas valas comuns



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 790 novas mortes causadas pela Covid-19, fazendo com que o total de mortos se aproxime de 450 mil. No momento, o país tem 449.858 vítimas fatais da doença. No mesmo período, foram contabilizados 37.498 novos casos, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes fosse para 16.120.756. A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias registrou um leve aumento, indo para 1.903, assim como a média de casos diários, que subiu para 66.195. A taxa de letalidade seguiu estável em 2,8%. Por outro lado, as taxas de mortalidade e incidência aumentara, indo, respectivamente, para 214,1 a cada 100 mil habitantes e 7.671,2 a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização feita Às 18h desta segunda-feira, 24.