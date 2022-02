Brasil registra 943 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas; média móvel de casos entra em queda

País chega a 636.017 óbitos pela doença desde o início da pandemia; foram identificados 164.066 novos casos nas últimas 24 horas

ARTHUR SOUZA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Número de casos voltou a cair no Brasil



O Brasil registrou 943 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) nesta quinta-feira, 10. Com isso, o país chega a 636.017 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Foram identificados 164.066 novos casos nas últimas 24 horas. O número significa uma queda na média móvel de infecções – com 146.854 nos últimos 7 dias. Na semana passada, o índice era de 189.526. Ao todo, o país já registrou mais de 27 milhões de infecções desde o início da crise sanitária. Já a média móvel de mortes segue em alta, com 859 na última semana. O índice estava em 659 no dia 4 de fevereiro.