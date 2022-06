Brasil registra mais de 50 mil casos e 96 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Média móvel é de 36.775 testes positivos nos ultimos sete dias

JORGE HELY / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de pessoas em busca de teste e vacinas contra a covid-19, em um posto de atendimento montado no anexo do Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, zona norte do Rio de Janeiro



O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgou nesta segunda-feira, 20, um novo boletim informativo com os números do coronavírus no país. Segundo o órgão, nas últimas 24 horas foram registradas 96 mortes em decorrência do vírus respiratório e o total acumulado de óbitos pela doença desde o início da pandemia chegou a 669.161. A média móvel de brasileiros que perderam a vida pela Covid-19 chegou a 140 nos últimos sete dias. Em relação ao número de diagnósticos positivos da doença, foram 50.272 brasileiros infectados pelo vírus respiratórios e o número total chegou a 31.754.465 casos confirmados. A média móvel dos últimos sete dias chegou a 36.775 testes que confirmaram a disseminação do vírus no Brasil.