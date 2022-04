Brasil registra 98 novas mortes por Covid-19; média móvel é de 159

No mesmo período, o país contabilizou 21 mil novos casos da doença, elevando o total de infectados para 30.145.192; dados forma divulgados pelo Conass

Em meio a um cenário de queda nos casos de Covid-19, o Brasil registrou 98 novas mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020, subiu para 661.220. No mesmo período, foram contabilizados 21.229 novos casos de Covid-19, elevando o total de infectados para 30.145.192. A média móvel de casos registrou um leve aumento, e foi para 21.852, enquanto que a média de mortes registrou uma pequena queda, indo para 159. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) neste sábado, 9. Entretanto, o boletim não tem dados de todas as unidades federativas do Brasil, já que algumas não enviaram atualizações. São elas: Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Roraima.