Brasil registra aumento alarmante de incêndios em agosto

Mês tem 25.193 focos de incêndio, com São Paulo e Mato Grosso liderando a contagem

Na última semana, o Brasil enfrentou um aumento alarmante no número de focos de incêndio, com São Paulo e Mato Grosso liderando as estatísticas. Dados do BDQueimadas, do Inpe, revelam que os registros em São Paulo cresceram 338%, enquanto Mato Grosso apresentou um aumento de 236%. No MT os focos saltaram de 459 na terça-feira (20) para 1.543 na quarta-feira (21). Já em São Paulo, o número subiu de 430 na quinta-feira (22) para 1.886 na sexta-feira (23). Uma comparação entre os períodos de 19 a 25 de agosto de 2022 e 2023 mostra que os focos de incêndio no Brasil mais que dobraram, passando de 9.428 para 19.767.

Em São Paulo, os 3.482 focos registrados até o dia 25 de agosto deste ano são quase dez vezes superiores aos 352 focos contabilizados em todo o mês de agosto do ano passado. No que diz respeito à distribuição dos incêndios, Mato Grosso lidera com 21,5% dos registros, seguido pelo Pará, com 15,4%. São Paulo ocupa a terceira posição, com 14,3% dos casos. Ribeirão Preto, em particular, tem enfrentado uma série de incêndios que resultaram no bloqueio de 17 estradas, impactando a visibilidade e a segurança na região.

Até o último domingo, agosto já contabilizava 25.193 focos de incêndio, um aumento em relação aos 17.373 registrados no mesmo mês do ano anterior. No Norte do Brasil, foram 22.605 focos, comparados a 16.590 em 2022. O Centro-Oeste também apresentou um crescimento significativo, com um aumento de 333% nos registros. Especialistas do MapBiomas apontam que as secas prolongadas e a diminuição da superfície de água no Pantanal têm contribuído para a intensificação dos incêndios.

