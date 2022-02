Brasil registra mais 999 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Em relação aos novos casos, foram 136 mil; médias móveis apresentam pequenas quedas

ARTHUR SOUZA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil ainda tem números altos na pandemia, apesar de quedas recentes nas médias móveis



O Brasil registrou 999 novas mortes por Covid-19 nesta quarta, 23, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A média móvel de mortes nos últimos sete dias teve uma ligeira queda, indo de 819 na terça, 23, para 806 hoje. Em relação ao número de novos casos, foram detectados 133.563 infecções pelo coronavírus e a média móvel segue em queda, com 96.872 casos diários nos últimos sete dias. As médias móveis são importantes para comparar os momentos na pandemia, mas vale lembrar que, apesar das tendências de queda, os números ainda estão altos e demandam cuidado. No total, o Brasil teve 28.484.890 casos de coronavírus desde o início da pandemia e 646.419 óbitos foram causados pela Covid-19 no país.