Brasil registra mais de 142 mil mortes pelo novo coronavírus

Número de casos chega aos 4.745.464; país é o terceiro em infectados em todo o mundo

EFE/FERNANDO BIZERRA Mais de 4 milhões de pessoas já se recuperaram da doença no Brasil



O Brasil superou as 142 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o país tem 142.058 vítimas, e 4.745.464 casos da doença. Nas últimas 24 horas, o acréscimo foi de 13.155 novos diagnósticos e 317 óbitos. Mais de 4 milhões de pessoas já se recuperaram.

De acordo com o monitoramento do Johns Hopkins, o país está em terceiro lugar em todo mundo em casos, e continua atrás dos Estados Unidos, com 7.143.521 e da Índia, que recentemente assumiu a segunda colocação, com 6.074.702. Em óbitos, o país se mantém atrás apenas dos norte-americanos, que somam 205.003.

Entre os estados brasileiros, São Paulo segue com os maiores índices, já beirando os 100 mil casos, com 973.142, e 35.125 mortes. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 262.006 diagnósticos e 18.291 vítimas. Minas Gerais soma 290.137 infectados, e 7.240 óbitos, e a Bahia, 306.629 casos e 6.648 mortes. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, anunciou uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates que prevê a distribuição de 120 milhões de testes rápidos para a doença, que serão direcionados para países de renda média e baixa.