Brasil registra menor média de mortes por Covid-19 em três meses

O Ministério da Saúde também informou que o número de novas infecções notificadas foi de 3.049

BRUNO ROCHA / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO O número de mortos no Brasil caiu graças a vacinação



O Ministério da Saúde registrou 31 mortes provocadas pela Covid-19 no último sábado, 16. A média semanal de vítimas no Brasil, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, desta forma, ficou em 103 – é a menor desde 6 de janeiro deste ano. A pasta também informou que o número de novas infecções pelo novo coronavírus notificadas foi de 3.049. No total, o país tem 661.993 mortos e 30.245.839 casos da doença. Vale lembrar que seis estados e o Distrito Federal não divulgaram os dados das últimas 24 horas.