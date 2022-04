Brasil registra 69 novas mortes por Covid-19, e média de óbitos completa um mês em queda

País atinge patamares do início de janeiro em número de novos casos e de mortes

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Média móvel de mortes é a menor desde 14 de janeiro, quando o total era de 139



Nesta segunda-feira, 11, o Brasil registrou 69 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Por um problema técnico, não foram computados os números do Estado de São Paulo. A média móvel de óbitos, que abrange os sete últimos dias, ficou em 145, o menor número desde 14 de janeiro, quando o total era de 139. O número cai há pelo menos um mês, desde 10 de março, quando houve a última subida. Segundo o conselho, 661.327 brasileiros perderam as suas vidas desde o início da pandemia pelo coronavírus.

A média móvel de casos, de 21.201, também apresenta tendência de queda. Há três meses, o Brasil lidava com alta dos números da pandemia e ainda convivia com uma epidemia de gripe. De acordo com o Conass, o país acumula 30.161.205 testes positivos desde que o coronavírus chegou em território brasileiro, em fevereiro de 2020, e 661.327 pessoas perderam a vida no país por causa da doença.