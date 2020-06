Brasil registra novo recorde de 1.262 mortes por covid-19 em 24 horas

DUDU CONTURSI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO País bateu novo recorde no número de mortos em 24 horas



O Brasil registrou 1.262 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde nas estatísticas até então. Ao todo, o país contabiliza 31.199 vítimas da doença e 555.383 casos.

São Paulo, epicentro da doença no país, tem 118.295 casos, e 7.994 mortes. Em 24 horas – no primeiro dia do relaxamento das medidas de isolamento social – o estado registrou 327 novas vítimas e 6.999 novos casos, números superiores aos registrados até então.

No Rio de Janeiro, segundo estado no país com mais registros, são 56.732 diagnósticos confirmados e 5.868 vítimas. O Ceará é o terceiro no ranking do país, com 53.073 confirmações e 3.421 óbitos.

Até o momento, 223.638 pacientes já se recuperaram. O número representa 40,3% dos casos.