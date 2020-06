Brasil se torna o 2º país com mais mortes por Covid-19, apontam dados estaduais

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil tem 42.161 mortes por Covid-19, diz Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)



O Brasil tornou-se nesta sexta-feira (12) o segundo país com mais mortes causadas pela Covid-19 em todo o mundo, superando o Reino Unido, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O levantamento aponta que o país tem 42.161 mortes pela doença causada pelo novo coronavírus, 1.242 nas últimas 24 horas. O Reino Unido tem 41.481 óbitos. Os dados foram consolidados a partir de resultados divulgados pelas secretárias de saúde de todos os Estados e do Distrito Federal.

À frente do total de mortos pela doença no Brasil está somente o dado dos Estados Unidos, que registrou mais 947 mortes por Covid-19 de ontem para hoje e agora tem 113.914 vítimas fatais.

No total de casos, o Brasil também é o segundo do mundo, novamente atrás dos Estados Unidos. São agora 843.406 contaminações identificadas aqui (aumento de 40.578, um novo recorde) e 2.016.027 nos Estados Unidos (acréscimo de 21.744 casos). Mais uma vez o Brasil foi o país que mais registrou novos casos e também novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas.

*Com Estadão Conteúdo