Brasil soma 33.523 casos e 814 mortes por Covid-19 nas últimas 24h

Os números da pandemia no País foram atualizados pelo Ministério da Saúde no fim da tarde deste sábado, 12

Dudu Contursi/Estadão Conteúdo Pessoas circulam de máscara para se proteger do contágio pelo novo coronavírus



O Ministério da Saúde atualizou, na noite deste sábado, 12, os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o boletim, o País registra, agora, 4.315.687 casos e 131.210 mortes por Covid-19. A taxa de letalidade é de 3,0%. No balanço divulgado no fim da tarde de ontem, a pasta havia informado 4.282.164 infectados e 130.396 óbitos óbitos. Ou seja, houve 33.523 novos casos e 814 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. O número de curados é de 3.553.421, e o de pessoas doentes, em acompanhamento, 631.056.

O Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes por Covid-19 em todo o planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que já somaram 6.474.487 infectados e 193.482 mortos. São Paulo, epicentro da doença em território nacional, contabiliza 890.690 casos e 32.567 mortes. O Rio de Janeiro vem logo em seguida no total de óbitos, com 16.985 vítimas fatais e 240.776 infectados no geral. O Ceará, por sua vez, soma 8.684 mortes e 226.580 pessoas que já contraíram o novo coronavírus.