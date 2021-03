Brasil supera marca de 260 mil mortes por Covid-19

Os novos óbitos elevaram o total de vítimas fatais da doença para 260.970, sendo a segunda maior quantidade do mundo

ROBSON ROCHA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil tem a segunda maior quantidade de mortes por Covid-19 do mundo



O Brasil superou a marca de 260 mil mortes causadas pela Covid-19 após registrar 1.699 novos casos nas últimas 24 horas. Os novos óbitos elevaram o total de vítimas fatais da doença para 260.970, sendo a segunda maior quantidade do mundo, inferior apenas a dos Estados Unidos, que somam 519 mim mortes pela doença. No mesmo período, foram contabilizados 75.102 novos casos de Covid-19, o que faz com que o número de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes desde o início da pandemia seja de 10.793.732, inferior apenas à quantidade de casos dos EUA (28,8 milhões) e da Índia (11,1 milhões). Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim feita às 18h desta quinta-feira.

Os indicadores da doença seguem mostrando avanço da Covid-19 no Brasil. A taxa de mortalidade da doença continuou subindo, chegando a 124,2 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência também mostrou alta, chegando à marca de 5.136,3 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de letalidade da doença segue estável em 2,4%. A maior taxa de mortalidade pertence ao Amazonas, com 269,6 mortes a cada 100 mil habitantes. Roraima, por sua vez, detém a maior taxa de incidência, com 13.717,8 a cada 100 mil habitantes. Em números absolutos, São Paulo é o Estado mais atingido, com 2.080.852 casos e 60.694 mortes causadas pela doença. No momento, o país vivem um momento de crise, com 18 Estados e o Distrito Federal registrando ocupação de leitos de UTI superior a 80%.