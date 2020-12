Brasil supera marca dos 190 mil mortos por Covid-19

Dados do Ministério da Saúde apontam que país registrou 22.967 novos casos de infecção nas últimas 24 horas; país perde apenas para os EUA em número de mortes

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO País registrou 482 novas mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas



O Brasil ultrapassou a marca dos 190 mil mortos pelo novo coronavírus, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 25. Nas contas do governo federal, o país registrou mais 482 novos óbitos nas últimas 24 horas, chegando ao número de 190.488 pessoas vítimas em decorrência da doença. Além disso, a pasta informou que o país somou mais 22.967 casos de infeccção. Os dados não incluem informações do Ceará, que, devido problemas técnicos, não disponibilizou a atualização mais recente. Desde o início da pandemia, em fevereiro, 7.448.560 brasileiros foram diagnosticados com o novo coronavírus. O Brasil é o segundo país com maior incidência de mortes causadas pela Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que contabiliza 330.034 óbitos, segundo levantamento da Universidade de Johns Hopkins.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 6.459.335 pessoas se recuperaram da doença, totalizando 86,7% dos casos. Vale lembrar que o balanço do Ministério da Saúde é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de Saúde e enviados à pasta para consolidação. O estado de São Paulo segue com o maior número de casos da doença, com 1.422.087 pessoas infectadas e 45.795 óbitos. Minas Gerais está em segundo com maior infecções, totalizando 520.218 casos, porém, o estado é o terceiro no número de mortes, com 11.562 registros, contra 24.900 do Rio de Janeiro. Na ponta de baixo, o Acre registra o menor número de infecções, com 40.723 (780 óbitos), seguido pelo Amapá, com 66.221 registros de infecção (899 óbitos).