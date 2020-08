Brasil tem 1.079 mortes e mais de 50 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

Número total de óbitos chega a 99.572

Mortes por Covid-19 no Brasil se aproximam de 100 mil



Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 1.079 mortes e 50.230 novos casos de coronavírus no Brasil. Ao todo, o País tem 99.572 mortes e 2.962.442 casos confirmados da Covid-19. O número de recuperados é de 2.068.394 e é calculado da seguinte maneira: do total de casos confirmados em todo o país são excluídos os mortos, os hospitalizados e os que tiveram teste positivo, mas não morreram nem foram internados nos 14 dias anteriores.

O estado mais afetado pela doença é São Paulo, com mais de 24 mil mortes e 608.379 casos. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes (14.028), na sequência surgem Ceará (7.921), Pernambuco (6.867), Pará (5.854) e Bahia (3.843). No mundo, foram confirmados 19.193.661 casos totais da Covid-19, além de 716.735 mortes, de acordo com os dados da Faculdade Johns Hopkins desta sexta-feira. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de ocorrências e óbitos: 4.918.927 e 160.737, respectivamente. Apesar dos altos índices, o Estado de Nova York informou que irá permitir a reabertura de escolas para setembro.

A luta pela vacina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que seis vacinas estão em fase avançada de testes pelo mundo. Nesta sexta, a Rússia disse que irá conceder o registro da primeira vacina contra o coronavírus no próximo dia 12 de agosto. O país se mostrou o mais avançado na produção de uma vacina, mas pulou algumas etapas do processo de testagem e causou estranhamento na comunidade científica internacional.