Brasil tem 121 casos do novo coronavírus; 87 estão em SP e RJ

Marcos Corrêa/PR Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta



O Ministério da Saúde informou, em balanço divulgado neste sábado (14), que o Brasil possui 121 casos confirmados do novo coronavírus. No último levantamento, havia 98 confirmações.

Além disso, os números mostram 1.496 casos suspeitos e 1.413 casos descartados no País.

A região que concentra a maior parte dos casos é a Sudeste, com 65 em São Paulo, 22 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais e 1 no Espírito Santo.