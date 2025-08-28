Jovem Pan > Notícias > Brasil > Brasil tem 213,4 milhões de habitantes em 2025, informa IBGE

Brasil tem 213,4 milhões de habitantes em 2025, informa IBGE

Estimativa, que será publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28), é utilizada como parâmetro pelo TCU para o cálculo dos fundos de participação de estados e municípios

  • Por da Redação
  • 28/08/2025 06h37 - Atualizado em 28/08/2025 06h39
CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva SP Projeções são fundamentais para a formulação de políticas públicas.

A população do Brasil foi calculada em 213,4 milhões de pessoas no dia 1º de julho de 2025, conforme as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados, que já haviam sido divulgados em agosto de 2024, abrangem estimativas até o ano 2070. O Tribunal de Contas da União (TCU) utiliza essas informações para determinar os fundos de participação destinados a estados e municípios. Comparando com o ano anterior, a população cresceu em relação aos 212,6 milhões registrados em 2024. O IBGE prevê que a população brasileira atinja um máximo de 220,43 milhões em 2041, após o que se espera uma diminuição, com a população caindo para menos de 200 milhões até 2070. Essas projeções são fundamentais para a formulação de políticas públicas.

É importante ressaltar que as estimativas populacionais do IBGE não coincidem com os dados do Censo Demográfico, cuja última edição foi realizada em 2022. As diferenças entre esses números são significativas e refletem as variações nas metodologias utilizadas para a coleta e análise de dados demográficos.

Essas informações são essenciais não apenas para o planejamento governamental, mas também para a compreensão das dinâmicas sociais e econômicas do país. Os dados demográficos influenciam diversas áreas, desde a saúde até a educação, e são cruciais para o desenvolvimento de estratégias que atendam às necessidades da população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

