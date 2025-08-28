Brasil tem 213,4 milhões de habitantes em 2025, informa IBGE

Estimativa, que será publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28), é utilizada como parâmetro pelo TCU para o cálculo dos fundos de participação de estados e municípios

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Projeções são fundamentais para a formulação de políticas públicas.



A população do Brasil foi calculada em 213,4 milhões de pessoas no dia 1º de julho de 2025, conforme as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados, que já haviam sido divulgados em agosto de 2024, abrangem estimativas até o ano 2070. O Tribunal de Contas da União (TCU) utiliza essas informações para determinar os fundos de participação destinados a estados e municípios. Comparando com o ano anterior, a população cresceu em relação aos 212,6 milhões registrados em 2024. O IBGE prevê que a população brasileira atinja um máximo de 220,43 milhões em 2041, após o que se espera uma diminuição, com a população caindo para menos de 200 milhões até 2070. Essas projeções são fundamentais para a formulação de políticas públicas.

É importante ressaltar que as estimativas populacionais do IBGE não coincidem com os dados do Censo Demográfico, cuja última edição foi realizada em 2022. As diferenças entre esses números são significativas e refletem as variações nas metodologias utilizadas para a coleta e análise de dados demográficos.

Essas informações são essenciais não apenas para o planejamento governamental, mas também para a compreensão das dinâmicas sociais e econômicas do país. Os dados demográficos influenciam diversas áreas, desde a saúde até a educação, e são cruciais para o desenvolvimento de estratégias que atendam às necessidades da população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA