Brasil tem 703 mortes e mais de 22 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Número total de mortes é de 101.752 e 3.057.470 de casos confirmados

EFE/ Andre Borges Número de mortos nesta segunda-feira sobe 703



O Ministério da Saúde divulgou os dados da Covid-19 no Brasil nesta segunda-feira, 10. Nas últimas 24 horas foram 703 óbitos e 22.048 novos casos do novo coronavírus. Ao todo, o país soma 101.752 mortes e 3.057.470 casos confirmados, uma mortalidade de 48,4% e letalidade de 3,3%. O número de recuperados da doença é de 2.163.812, com 791.906 em acompanhamento médico. Os números divulgados na segunda geralmente são abaixo da média dos outros dias da semana pela defasagem de dados do fim de semana.

O Estado de São Paulo segue em 1º lugar na lista dos mais contaminados. No boletim divulgado nesta segunda-feira, o Estado contabilizou 31 mortes e 1.289 novos casos. No total, os óbitos passam de 25 mil e os casos, mais de 628 mil. O Rio de Janeiro está em segundo na lista com 14.108 mortes e 180.016 casos. O Ceará vem logo em seguida com 7.979 mortos e 188.657 casos confirmados. O Estado do Pernambuco está em 4º lugar somando 6.970 mortes e 105.381 casos.

Vacinas contra a Covid-19

Nesta segunda-feira, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, contestou os críticos às vacinas contra a Covid-19. Ele disse que como as vacinas ainda estão em fase de testagem, não é possível colocar dúvidas quanto à eficácia de alguns candidatos a imunizantes. “Neste momento, não precisamos levantar suspeitas sobre qualquer vacina. O que precisamos fazer é olhar para eficácia e segurança dos testes”, afirmou Ryan após ser questionado durante coletiva sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à imunização desenvolvida pela China.