Brasil tem 854 mortes por Covid-19 em 24h; média de novos casos continua em queda

Média móvel de mortes fica acima de 800 pelo oitavo dia consecutivo, mas demonstra leve queda

JORGE HELY / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Efeitos da onda da variante Ômicron seguem presentes no país



O Brasil registrou 854 novas mortes por Covid-19 nesta terça, 15, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), e chegou a um total de 639.689 mortes desde o início da pandemia. A média móvel de mortes, dado que calcula o total de óbitos diários nos últimos sete dias para comparar com o período anterior, ficou em 840, demonstrando uma leve queda. Já em relação aos novos casos, foram detectadas 120.549 infecções, e a média móvel ficou em 126.062 casos por dia. A média de novos casos vem em queda consistente desde o pico alcançado em 3 de fevereiro, quando ficou em 189 mil. Apesar da diminuição, os números ainda seguem altos. No total, o Brasil já teve 27.659.052 casos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 2,3% do total de casos (ou seja, 2,3% dos infectados morreram), e a taxa de incidência, em 13.161,8 casos para cada 100 mil habitantes.