Brasil tem duas cidades entre as 10 melhores para turistas nas Américas Central e do Sul, segundo revista

São Paulo e Rio de Janeiro são as representantes brasileiras no ranking, que leva em conta aspectos como culinária, paisagem e custos

Pexels/Pixabay Com 85,41 pontos, São Paulo aparece na 3ª posição do ranking



Duas cidades brasileiras apareceram entre as 10 favoritas dos turistas nas Américas Central e do Sul em 2023. São Paulo é a representante do Brasil com melhor colocação, na 3ª posição do ranking, enquanto o Rio de Janeiro fica no 8ª lugar. A lista foi feita pela revista especializada em turismo Travel And Leisure e teve como base a opinião dos leitores da publicação, que atribuíram notas nos critérios: paisagem e marcos históricos, cultura, comida, simpatia, opções de compra e valores. Ao todo, 165 mil pessoas foram ouvidas para montar o ranking. A vencedora da disputa foi a cidade de Cusco, no Peru, que obteve nota final de 87,78 pontos, com a publicação destacando os patrimônios culturais, como Machu Pichu, o Vale Sagrado e a Trilha Inca. A culinária peruana também foi destacada pela revista. São Paulo obteve nota de 85,41 pontos, enquanto o Rio de Janeiro conseguiu 83,89 pontos.

Confira o top 10 da revista: