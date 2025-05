Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência

Incidência aumenta com a idade, sendo de 2,2% entre crianças de 2 a 14 anos, 5,4% na faixa etária de 15 a 59 anos e 27,5% entre os idosos com 70 anos ou mais

Em 2022, o Brasil contabilizou 14,4 milhões de indivíduos com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população com dois anos ou mais, totalizando 198,3 milhões de pessoas. A análise do IBGE revelou que o número de mulheres com deficiência, que chega a 8,3 milhões, é superior ao de homens, que somam 6,1 milhões. A incidência de deficiência aumenta com a idade, sendo de 2,2% entre crianças de 2 a 14 anos, 5,4% na faixa etária de 15 a 59 anos e 27,5% entre os idosos com 70 anos ou mais. Entre as 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,9 milhões enfrentam dificuldades visuais, enquanto 5,2 milhões têm problemas para caminhar ou subir escadas. Além disso, 2,7 milhões encontram dificuldades para manipular pequenos objetos ou abrir e fechar tampas, e 2,6 milhões têm dificuldades auditivas. Aproximadamente 2% da população apresenta duas ou mais limitações funcionais.

A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é alarmante, com 2,9 milhões de indivíduos nessa condição, resultando em uma taxa de 21,3%. Essa cifra é quatro vezes maior do que a taxa de 5,2% observada entre aqueles sem deficiência. A maioria dos deficientes, cerca de 63,1%, não completou o ensino fundamental, e apenas 7,4% conseguiram concluir o ensino superior. A Região Nordeste se destacou por ter a maior proporção de pessoas com deficiência, com 19,5% dos domicílios apresentando essa realidade. Alagoas, em particular, registrou a maior taxa individual, com 9,6%. A pesquisa também revelou que 19,3% dos lares sem banheiro tinham pelo menos um morador com deficiência, evidenciando a intersecção entre condições de habitação e deficiência.

