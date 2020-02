Ministério da Saúde: Brasil tem oito casos suspeitos de coronavírus

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Já foram descartadas 28 suspeitas



O Ministério da Saúde divulgou um balanço na tarde deste sábado (8) que mostra que o Brasil segue com oito casos suspeitos do novo coronavírus.

As ocorrências suspeitas estão sendo monitoradas pela pasta em Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3). O ministério também já descartou 28 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus.

Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.

*Com Agência Brasil