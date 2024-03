Brasil tem queda de casamentos e aumento no número de divórcios

IBGE divulgou nesta quarta-feira a pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2022; levantamento mostrou também que as pessoas estão se casando mais tarde

prostooleh/Freepik Brasil registrou 970.041 casamentos em 2022



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os novos números da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2022, que revelam uma queda no número de casamentos e um aumento nos divórcios no Brasil. Desde 2015, o total de registros de casamento vem diminuindo, com uma queda mais expressiva entre 2019 e 2020 devido à pandemia de Covid-19. Apesar do aumento no número de uniões entre 2020 e 2021, os números ainda não superaram a média dos anos anteriores à pandemia. Em 2022, foram registrados 970.041 casamentos, sendo 11.022 entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, a pesquisa apontou um aumento na idade dos cônjuges, com mais pessoas se casando após os 40 anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O tempo médio de casamento também vem diminuindo, passando de cerca de 16 anos em 2010 para 13,8 anos em 2022. O número de divórcios concedidos em 1ª instância ou realizados por escrituras extrajudiciais aumentou em 8,6% em relação a 2021, refletindo em uma taxa geral de separações maior em 2022. Outro dado relevante é o aumento dos divórcios judiciais entre casais com filhos menores de idade em que a guarda compartilhada é estabelecida. Em 2022, 38% dos divórcios judiciais registraram essa modalidade de guarda, indicando uma mudança de cenário em relação à Lei do Divórcio.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA