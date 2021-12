Brasil terá novo modelo de carteira de motorista em 2022

Nova CNH vai ser emitida para motoristas recém-habilitados, para quem solicitar a segunda via ou pedir a renovação; modelo antigo continua valendo

Divulgação/Cotran Brasil terá novo modelo da CNH em 2022



O Brasil terá um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2o22. O documento vai começar a ser emitido a partir de 1º de junho. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 23 de dezembro. O novo padrão vai ser impresso para motoristas recém habilitados, para quem solicitar a segunda via ou pedir a renovação. Quem utiliza a CNH antiga não vai precisar providenciar uma nova imediatamente. Também continua valendo a carteira digital. O novo modelo terá uma tabela com os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir, além da inclusão da letra P, para condutores que tem apenas permissão para dirigir, e letra D para a CNH definitiva. O documento ainda mostrará se o condutor utiliza a carteira para trabalhar, e terá um campo para apresentar possíveis restrições médicas.