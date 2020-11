Brasil terá segundo turno em 18 capitais e outras 39 cidades

Região que terá maior quantidade de capitais no segundo turno é o Nordeste, com sete cidades indefinidas até o momento; no Sul, apenas a capital Porto Alegre volta às urnas

WELLINGTON CARVALHO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/11/2020 Eleitores de 57 cidades do país voltarão às urnas no dia 29 de novembro para o segundo turno.



O segundo turno das eleições municipais ocorrerá no dia 29 de novembro em 57 cidades brasileiras. Das capitais do país, 18 cidades ainda não decidiram seus prefeitos, assim como outros 39 municípios com mais de 200 mil eleitores no mapa. Entre as regiões, o Nordeste é a que tem menos disputas resolvidas nas capitais, com sete das nove cidades indefinidas. No Norte, cinco terão segundo turno. O Sul do país, por sua vez, é a região com maior número de prefeitos decididos entre as capitais: apenas a cidade de Porto Alegre terá eleitores indo novamente às urnas no dia 29.

Candidatos ao 2º turno nas 18 capitais

Em Vitória, no Espírito Santo, a disputa será entre o Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), que acumularam respectivamente 30,95% e 21,82% dos votos neste domingo. Em São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB), que teve 32,86% dos votos, vai às urnas contra o candidato Guilherme Boulos (Psol), que acumulou 20,24%. No Rio de Janeiro, o segundo turno será entre Eduardo Paes (DEM), ex-prefeito que teve 37,01% das urnas, e Marcelo Crivella, atual prefeito, do Republicanos, que recebeu 21,90% dos votos válidos. No Centro-Oeste, Cuiabá terá disputa entre o candidato Abílio, do partido Podemos, e Emanuel Pinheiro, do MDB, que receberam 33,72% e 14,32% dos votos. Já em Goiânia, a disputa é entre Maguito Vilela (MDB), com 36,02% e Vanderlan Cardoso (PSD), com 24,67%.

No Recife, os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT), que tiveram 29,17% e 27,95% dos votos, irão às urnas no segundo turno. Ambos são parentes do ex-governador Miguel Arraes. Em João Pessoa, na Paraíba, o segundo turno será disputado entre Cícero Lucena (Progressistas) e Nilvan Ferreira (MDB), com 20,72% e 16,71% dos votos válidos. Aracaju irá às urnas com Edvaldo Nogueira, do PDT (45,57%), e Delegada Danielle, do Cidadania (21,31%). Fortaleza, no Ceará, terá os candidatos Sarto (PDT) 35,72% dos votos válidos, e Capitão Wagner (Pros), que recebeu 33,32%. São Luís terá os candidatos Eduardo Braide (Podemos), com 37,81% dos votos no primeiro turno, e Duarte Júnior (Republicanos), com 22,15%. Teresina, no Piauí, terá disputa entre Dr. Pessoa (MDB, 37,81% dos votos válidos) e Kleber Montezuma (PSDB, 26,7% dos votos válidos). Já Maceió, em Alagoas, vai contar com disputa entre Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB, 28,87% dos votos válidos) e JHC, do PSB, com 28,56% dos votos válidos.

No Norte, Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante), com 23,91% e 22,36% respectivamente serão os candidatos de Manaus no segundo turno. Em Porto Velho (RO), Hildon Chaves (PSB, com 34,01%) e Cristiane Lopes (PP, com 14,32%) são os candidatos. Rio Branco, no Acre, terá segundo turno entre Tião Bocalon (PP), com 49,58% dos votos, e Socorro Neri (PSB), com 22,68% dos votos válidos. Boa Vista (RR) vai às urnas para eleger Arthur Henrique (MDB) ou Ottaci (PSB), que tiveram 49,64% e 10,59% dos votos. Belém terá segundo turno entre Edmilson Rodrigues (Psol, 34,22% dos votos) e Delegado Federal Eguchi (Patriota, 23,06%). No Sul, Porto Alegre vai ter segundo turno entre Sebastião Melo (MDB, 31,01%) e Manuela D’Ávila (PCdoB), com 29% dos votos.

Candidatos das 39 cidades que também terão segundo turno

Em ordem alfabética, a cidade de Anápolis (GO) terá os candidatos Roberto Naves (PP) e Antonio Gomide (PT); Bauru (SP), contará com Suéllen Rosim (Patriota) e Dr Raul (DEM); Blumenau (SC) terá disputa entre Mário Hildebrandt (Podemos) e João Paulo Kleinübing (DEM). Campinas (SP) terá disputa entre Dário Saadi, do Republicanos, e Rafa Zimbaldi, do PL. Campos dos Goytacazes (RJ) contará com os candidatos Wladimir Garotinho, do PSD (sub judice), e Caio Vianna, do PDT. Canoas (RS) terá disputa entre Jairo Jorge, do PSD, e Luiz Carlos Busato. Cariacica (ES) verá segundo turno entre Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT).

No Ceará, a cidade de Caucaia terá disputa entre Naumi Amorim (PSD) e Vitor Valim (Pros), em Caxias do Sul (RS) Pepe Vargas, do PT, e Adiló, do PSDB, vão disputar o 2º turno. Contagem (MG) terá os candidatos Marília (PT) e Felipe Saliba (DEM), Diadema (SP) terá disputa entre Filippi (PT) e Taka Yamauchi (PSD). Feira de Santana (BA) contará com os candidatos Zé Neto (PT) e Colbert Martins (MDB). Franca (SP) terá Flávia Lancha, do PSD, e Alexandre Ferreira, do MDB; Governador Valadares (MG) terá eleição entre André Merlo (PSDB) e Dr Luciano (PSC). Guarulhos (SP) terá segundo turno entre Guti, do PSD, e Elói Pietá, do PT. Em Joinville (SC), os candidatos serão Darci de Matos (PSD) e Adriano Silva (NOVO).

Juiz de Fora, em Minas, vai ver disputa entre Margarida Salomão, do PT, e Wilson Rezato, do PSB. Limeira (SP) verá os candidatos Mario Botion (PSD) e Murilo Félix (Podemos), Mauá (SP), terá segundo turno entre Átila Jacomussi (PSB) e Marcelo Oliveira (PT); Mogi das Cruzes (SP) terá os candidatos Marcus Melo (PSDB) e Caio Cunha (Podemos). Paulista (PE) terá segundo turno entre Yves Ribeiro (MDB) e Francisco Padilha (PSB). Pelotas (RS) decidirá entre os candidatos Paula Mascarenhas, do PSDB, e Ivan Duarte, do PT. Petrópolis (RJ) verá Rubens Bomtempo (PSB) e Bernardo Rossi (PL) na disputa do 2º turno. Piracicaba (SP) verá disputa entre Barjas Negri, do PSDB, e Luciano Almeida, do DEM. Ponta Grossa (PR) terá Mabel Canto, do PSC, e Professora Elizabeth, do PSD, na disputa.

A cidade de Praia Grande (SP) terá segundo turno entre Raquel Chini (PSDB) e Danilo Morgado (PSL). Ribeirão Preto (SP) terá disputa entre Duarte Nogueira, do PSDB, e Suely Vilela, do PSB. Santa Maria (RS) vai decidir entre Sergio Cecchim, do PP, e Pozzobom, do PSDB. Santarém (PA) escolherá entre o atual prefeito, Nélio Aguiar (DEM) e a ex-prefeita Maria do Carmo (PT). São Gonçalo (RJ) vai escolher entre Dimas Gadelha, do PT, e Capitão Nelson, do Avante. A cidade de São João de Meriti (RJ) terá como candidatos o Dr João, do DEM, e Leo Vieira, do PSC. São Vicente (SP) escolherá entre Solange Freitas (PSDB) e Kayo Amado (Podemos. Serra (ES) terá os candidatos Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede). Sorocaba (SP) terá Rodrigo Manga (Republicanos) e Jaqueline Coutinho (PSL) disputando 2º turno.

Taboão da Serra (SP) contará com os candidatos Engenheiro Daniel (PSDB) e Aprigio (Podemos). Taubaté (SP) vai ver disputa entre Saud, do MDB, e Loreny, do Cidadania. Em Uberaba (MG), os candidatos Elisa Araújo, do Solidariedade, e Tony Carlos, do PTB, vão disputar o 2º turno. Em Vila Velha (ES), a disputa será entre Arnadinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB). Vitória da Conquista (BA) terá como candidatos Zé Raimundo (PT) e Herzem Gusmão (MDB).